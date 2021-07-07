Спорт

11:26 07.07.2021

Kyiv Nova poshta Half Marathon состоится в октябре

2 мин читать
Kyiv Nova poshta Half Marathon состоится в октябре

Организаторы объявили города-участники осеннего бегового сезона и открыли регистрацию на киевский полумарафон.
"Наконец-то наши забеги в весенне-летнем сезоне состоялись оффлайн и это было действительно драйвово. Но мы не останавливаемся и бежим дальше, потому что мечтаем сделать украинцев самой бегающей нацией. Уже сейчас "Нова Пошта" и NewRun запускают подготовку к осеннему сезону", - комментирует Инна Поперешнюк, соучредитель группы компаний "Нова Пошта" и амбасадор New Run.
Кроме Киева, забеги "Нова Пошта" и New Run пройдут в шести городах - Харькове, Полтаве, Чернигове, Житомире, Виннице и Львове.
Как отмечается в сообщении организаторов, старты весенне-летнего бегового сезона "Нова Пошта" и New Run прошли в шести городах Украины - Одессе, Николаеве, Черкассах, Сумах, Запорожье и Хмельницком.
В целом он собрал более 7 тыс. бегунов и суммарно участники забегов преодолели более 60 тыс. км. Самому младшему участнику было всего 4 года, а самому старшему - 76.
Во время забегов были приняты надлежащие меры безопасности: температурный скрининг, масочный режим, социальная дистанция, ограниченное количество участников на детских дистанциях - не более 100 человек, наличие средств дезинфекции, отсутствие мест для зрителей, старт группами с временным интервалом между бегунами, а для регистрации результатов - персональные чипы с номером участника.
На маршруте предполагалось все необходимое для комфортного забега: раздевалки, пункты охлаждения, питания и гидратации, медицинское сопровождение на трассе и финише.

Теги: #киев #нова_пошта #полумарафон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:40 06.07.2021
Полиция проверяет поступившую информацию о минировании трех ТЦ в Киеве

Полиция проверяет поступившую информацию о минировании трех ТЦ в Киеве

14:28 06.07.2021
Киевляне с июля получат счета с авансовым платежом за отопление, который смогут внести для уменьшения платежей в зимний период

Киевляне с июля получат счета с авансовым платежом за отопление, который смогут внести для уменьшения платежей в зимний период

06:46 06.07.2021
Работу общественного транспорта Киева продлят из-за фестиваля Atlas Weekend

Работу общественного транспорта Киева продлят из-за фестиваля Atlas Weekend

17:08 05.07.2021
С путепровода у станции метро "Берестейская" осыпался бетон и часть ограждения

С путепровода у станции метро "Берестейская" осыпался бетон и часть ограждения

10:06 05.07.2021
Wizz Air Abu Dhabi открыла рейс из Абу-Даби в Киев

Wizz Air Abu Dhabi открыла рейс из Абу-Даби в Киев

22:46 04.07.2021
Женщина с двумя детьми госпитализированы в результате ДТП в Киеве

Женщина с двумя детьми госпитализированы в результате ДТП в Киеве

20:25 04.07.2021
В полиции проверят законность действий патрульных во время остановки авто нардепа в Киеве

В полиции проверят законность действий патрульных во время остановки авто нардепа в Киеве

16:40 04.07.2021
Град и шквалы ожидаются в Киеве вечером

Град и шквалы ожидаются в Киеве вечером

14:35 04.07.2021
СБУ провела антитеррористические учения в киевской синагоге

СБУ провела антитеррористические учения в киевской синагоге

15:36 03.07.2021
В Киеве и области ожидаются грозы, град и шквалы – ГСЧС

В Киеве и области ожидаются грозы, град и шквалы – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Англия вышла в полуфинал Евро-2020, победив команду Украины со счетом 4:0

Италия вышла в полуфинал Евро-2020

Испания обыграла Швейцарию по пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020

Посольство Великобритании напомнило, что последний раз сборные Украины и Англии встречались на Евро-2012 в Донецке

Свитолина проиграла польской теннисистке во втором круге Уимблдона-2021

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский предложил Литве подать заявку на совместное проведение одного из ЧЕ по баскетболу

Сборная Италии победила по пенальти Испанию и вышла в финал Евро-2020

Торжественные проводы сборной команды Украины на Олимпиаду в Токио состоятся в режиме телемарафона 11 июня

Гран-при Австралии "Формулы-1" отменили из-за коронавируса второй год подряд

Англия вышла в полуфинал Евро-2020, победив команду Украины со счетом 4:0

Сборная Дании вышла в полуфинал Евро-2020, победив команду Чехии

Италия вышла в полуфинал Евро-2020

Испания обыграла Швейцарию по пенальти и вышла в полуфинал Евро-2020

Посольство Великобритании напомнило, что последний раз сборные Украины и Англии встречались на Евро-2012 в Донецке

Свитолина проиграла польской теннисистке во втором круге Уимблдона-2021

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА