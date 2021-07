Kyiv Nova poshta Half Marathon состоится в октябре

Организаторы объявили города-участники осеннего бегового сезона и открыли регистрацию на киевский полумарафон.

"Наконец-то наши забеги в весенне-летнем сезоне состоялись оффлайн и это было действительно драйвово. Но мы не останавливаемся и бежим дальше, потому что мечтаем сделать украинцев самой бегающей нацией. Уже сейчас "Нова Пошта" и NewRun запускают подготовку к осеннему сезону", - комментирует Инна Поперешнюк, соучредитель группы компаний "Нова Пошта" и амбасадор New Run.

Кроме Киева, забеги "Нова Пошта" и New Run пройдут в шести городах - Харькове, Полтаве, Чернигове, Житомире, Виннице и Львове.

Как отмечается в сообщении организаторов, старты весенне-летнего бегового сезона "Нова Пошта" и New Run прошли в шести городах Украины - Одессе, Николаеве, Черкассах, Сумах, Запорожье и Хмельницком.

В целом он собрал более 7 тыс. бегунов и суммарно участники забегов преодолели более 60 тыс. км. Самому младшему участнику было всего 4 года, а самому старшему - 76.

Во время забегов были приняты надлежащие меры безопасности: температурный скрининг, масочный режим, социальная дистанция, ограниченное количество участников на детских дистанциях - не более 100 человек, наличие средств дезинфекции, отсутствие мест для зрителей, старт группами с временным интервалом между бегунами, а для регистрации результатов - персональные чипы с номером участника.

На маршруте предполагалось все необходимое для комфортного забега: раздевалки, пункты охлаждения, питания и гидратации, медицинское сопровождение на трассе и финише.