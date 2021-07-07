Зеленский предложил Литве подать заявку на совместное проведение одного из ЧЕ по баскетболу

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту Литвы Гитанасу Науседе с предложением инициировать проведение совместного Чемпионата Европы по баскетболу.

"Я хочу предложить идею совместной организации Украины и Литвой одного из следующих Чемпионатов Европы по баскетболу ("Евробаскет") … Убежден, что для украинцев и литовцев такая инициатива станет хорошей возможностью в очередной раз объединить усилия и доказать, что мы способны проводить большие события европейского масштаба", - заявил Зеленский, выступая на сессии "Сильная Украина в сильной европейской и евроатлантической семье" в ходе 4-й Международной конференции по вопросам реформ в Украине, которая проходит в Вильнюсе.

По его словам, баскетбол в Литве является "не только национальным видом спорта, но и "второй религией". "Несмотря на тотальную любовь украинцев к футболу, баскетбол также достаточно популярен в нашей стране", - добавил Зеленский.