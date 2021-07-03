Сборная Дании вышла в полуфинал Евро-2020, победив команду Чехии

Сборная Дании по футболу в субботу вечером победила команду Чехии в матче 1/4 финала чемпионата Европы.

Игра проходила в Баку и завершилась с результатом 2:1. Первый гол в матче забил полузащитник сборной Дании Томас Дилейни, поразивший ворота чехов на 5-й минуте. Каспер Дольберг удвоил преимущество датчан на 42-й минуте. Чехи смогли отыграть один мяч после точного удара Патрика Шика на 49-й минуте.

Соперник датчан по полуфиналу определится в субботу в Риме, где сыграют Англия и Украина. Полуфинал пройдет 7 июля в Лондоне.

Сборная Дании на групповом этапе Евро-2020 была соперником сборной России. Датчане обыграли россиян со счетом 4:1, благодаря чему прошли в плей-офф турнира.

Финал чемпионата Европы состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".