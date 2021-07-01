Свитолина проиграла польской теннисистке во втором круге Уимблдона-2021

Украинская теннисистка Элина Свитолина уступила сопернице из Польши Магде Линетт во втором круге Уимблдона-2021.

"Вслед за Мартой Костюк выступления в одиночном разряде завершила и Элина Свитолина. На стадии того же второго круга она потерпела поражение от Магды Линетт - 3: 6; 4: 6", - сообщает Федерация тенниса Украины.

Ранее украинка Костюк уступила во втором раунде Уимблдона Анастасии Севастовой (Латвия) - 6: 1; 4: 6; 3: 6.