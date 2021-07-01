Спорт

11:02 01.07.2021

Украинские болельщики не смогут въехать в Италию на матч Украины и Англии - посольство

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Украинские болельщики не смогут въехать в Италию на матч Украины и Англии - посольство

В связи с проведением футбольного матча между сборными Украины и Англии 3 июля в Риме посольство Украины в Италии напомнило о действующих ограничениях на въезд в эту страну.

"В соответствии с Декретом правительства Италии от 18.05.2021 №65 "О безотлагательных мерах, связанных с чрезвычайной эпидемиологической ситуацией, в связи распространением COVID-19" туристические поездки для граждан стран группы "Е", к которым отнесена и Украина, все еще находятся под запретом", - отмечается в сообщении в соцсети Facebook.

Посетить Италию граждане Украины могут только на основании работы, учебы, лечения, при возвращении на постоянное место проживания и в обстоятельствах, связанных с необходимостью предоставления неотложной медицинской помощи, с обязательным предоставлением подтверждающих документов.

К исключениям на путешествия из стран группы "Е" относятся повторный въезд/выезд в Италию гражданам Италии/ЕС/Шенгенской зоны и членам их семей, а также лицам, имеющим долгосрочный статус резидента и членам их семей в случае пребывания (транзита) за последние 14 дней из стран блока "Е", а также возможность въезда в Италию лиц, которые имеют подтвержденные стабильные отношения с гражданами Италии/ЕС/Шенгенской зоны или физлицами, которые проживают в Италии на законных основаниях.

При этом обязательным условием после пересечения границы является прохождение десятидневной самоизоляции.

Теги: #италия #матч #украинцы
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