Игрок сборной Украины Беседин из-за полученной травмы в матче со Швецией возвращается в Киев

Футболист сборной Украины Артем Беседин возвращается в Киев для прохождения полного обследования после получения травмы во время матча против сборной Швеции в чемпионате Евро-2020, сообщил ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский.

"К сожалению, большие победы даются нам дорогой ценой! Мы не сможем больше рассчитывать на помощь в следующих матчах на Артема Беседина, разве что на его поддержку, но и она будет для нас дополнительным стимулом! Мы все надеемся, что все обойдётся, и не будет сильных повреждений!", - написал Шовковский на странице в Facebook в среду.

Он отметил, что Беседин вынужденно возвращается в Киев, чтобы пройти полное обследование. "…И вернуться еще более сильным!" - добавил Шовковский.

Как сообщалось, 29 июня сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу, где сыграет со сборной Англии, которая во вторник обыграла Германию. Матч состоится в Риме.

Беседин получил травму ноги после фола защитника Швеции Маркуса Даниэльссона, за которую соперник получил красную карточку.