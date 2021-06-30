В Токио могут продлить антикоронавирусные ограничения на время летней Олимпиады

Власти Японии рассматривают возможность продления ограничительных мер, введенных из-за распространения коронавируса, в Токио и других районах страны на время проведения Олимпиады, сообщает телеканал Channel News Asia.

В японской столице и некоторых районах Японии в настоящее время действует режим ЧС, который изначально планировали отменить 12 июля.

Однако, по данным местных СМИ, из-за ситуации с распространением COVID-19 эти меры могут продлить как минимум на две недели, либо на месяц. Олимпийские игры в Токио стартуют 23 июля.

Ожидается, что позже в среду состоится правительственное заседание по ограничительным мерам.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должны пройти с 23 июля по 8 августа.

Ранее сообщалось, что иностранные зрители на Олимпиаду допущены не будут. Согласно последним решениям, лимит зрителей на Олимпийских играх будет установлен на уровне 50% вместимости объекта, максимум 10 тыс. человек.