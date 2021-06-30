Спорт

00:18 30.06.2021

Украина победила Швецию со счетом 2:1, выйдя в 1/4 Евро-2020

1 мин читать
Украина победила Швецию со счетом 2:1, выйдя в 1/4 Евро-2020

Сборная Украины победила сборную Швеции со счетом 2:1, выйдя в 1/4 Евро-2020.

Сборная Украины победила команду Швеции со счетом 2:1 и вышла в 1/4 Чемпионата Европы по футболу, где сыграет со сборной Англии, которая во вторник обыграла Германию. Матч состоится в Риме.

Матч Украина-Швеция прошел во вторник 29 июня в шотландском Глазго.

Украинцы открыли счет на 27-й минуте. С подачи Андрея Ярмоленко отличился Александр Зинченко. На 43-й минуте Эмиль Форсберг сравнял счет.

Победный гол на счету Артема Довбика, который за считанные минуты до окончания добавленного времени забил свой первый матч за сборную.

Теги: #швеция #евро2020 #украина #чемпионат
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

00:53 30.06.2021
Зеленский поздравил Украину с победой над Швецией в чемпионате Евро-2020

Зеленский поздравил Украину с победой над Швецией в чемпионате Евро-2020

22:40 29.06.2021
На Буковине за сутки выявили три новых случаев COVID-19

На Буковине за сутки выявили три новых случаев COVID-19

22:40 29.06.2021
На Буковине за сутки выявили три новых случаев COVID-19

На Буковине за сутки выявили три новых случаев COVID-19

20:55 29.06.2021
Англия обыграла Германию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Англия обыграла Германию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

11:10 29.06.2021
ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021г с 3% до 3,5%

ЕБРР улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2021г с 3% до 3,5%

12:32 28.06.2021
Премьер Швеции подал в отставку

Премьер Швеции подал в отставку

08:20 28.06.2021
В Украине за сутки зафиксировано 285 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 723 человек, 9 летальных случаев

В Украине за сутки зафиксировано 285 новых случаев заболевания Covid-19, выздоровели 723 человек, 9 летальных случаев

08:00 28.06.2021
С начала суток российские наемники на Донбассе не открывали огонь по украинским позициям

С начала суток российские наемники на Донбассе не открывали огонь по украинским позициям

07:17 28.06.2021
В Черном море начинаются крупные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze

В Черном море начинаются крупные американо-украинские военно-морские учения Sea Breeze

06:56 28.06.2021
Два жилых дома сгорели из-за удара молнии в Черниговской области

Два жилых дома сгорели из-за удара молнии в Черниговской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Англия обыграла Германию и вышла в 1/4 финала Евро-2020

Сборная Швейцарии по пенальти победила Францию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Бельгии победила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Чехии выиграла у Нидерландов и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Италия вышла в 1/4 финала Евро-2020, обыграв Австрию в дополнительное время

ПОСЛЕДНЕЕ

Талибы на марше, обстановка в Афганистане тревожная

Волейбольная команда "Эпицентр-Подоляны" подписала польского тренера Сордила

Зеленский поговорил по телефону с игроками сборной Украины по футболу накануне матча со Швецией

Сборная Швейцарии по пенальти победила Францию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Бельгии победила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Сборная Чехии выиграла у Нидерландов и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Япония потребует ежедневных в течение недели тестов на COVID-19 у спортсменов из стран с активным распространением дельта-варианта вируса

Италия вышла в 1/4 финала Евро-2020, обыграв Австрию в дополнительное время

Дания вышла в 1/4 финала Евро-2020

Швеция и Испания вывели Украину в 1/8 Евро-2020

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА