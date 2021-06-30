Спорт

00:18 30.06.2021

Талибы на марше, обстановка в Афганистане тревожная

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Ситуация в Афганистане на фоне вывода международных сил и наступательных операций движения "Талибан" выглядит проблематичной, заявил во вторник командующий силами США и НАТО в Афганистане генерал Скотт Миллер.

"Я думаю, вы это понимаете, (обстановка, - "ИФ") нехорошая, посмотрите просто на ситуацию с безопасностью. Афганцы признают, что она нехорошая. Талибы - на марше", - приводит его слова издание The Hill.

В разговоре с журналистами в Кабуле генерал отметил, что захват талибами целого ряда районов страны вызывает беспокойство, а привлечение Кабулом к боевым действиям ополченцев, которые должны помогать афганским силами безопасности, грозит вылиться в гражданскую войну в стране.

Согласно оценкам Миллера, успеху талибов способствовал ряд факторов, в том числе психологическая надломленность правительственных сил и усталость от войны. Однако, отметил генерал, талибы в дальнейшем могут перерезать дороги и линии связи, ведущие к административным центрам ряда афганских провинций; в свою очередь Кабулу нужно сконцентрировать силы и защитить стратегически важные районы страны. В то же время генерал указал на безальтернативность политического способа решения проблем Афганистана.

Миллер отказался уточнить, на какой стадии вывода из Афганистана находятся силы США и НАТО. Он также не стал раскрывать детали того, в каких формах будет выражаться будущая поддержка США правительству Афганистана, и не стал рассуждать на тему того, какое "наследие" оставит после себя военная кампания США в Афганистане.

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года. Ранее Центральное командование США сообщило, что Вашингтон более чем на 50% реализовал вывод американского контингента из Афганистана. Однако ожидается, что США оставят 650 военных для защиты посольства США, и кроме того, Вашингтон обещал не прекращать финансовую поддержку афганских сил безопасности и помощь в техническом обслуживании ВВС Афганистана.

Вывод войск проходит в соответствии с договоренностями США и "Талибана", детали которых, однако, как указывает в свою очередь агентство Associated Press (AP), не раскрывались.

AP также указывает, что тем временем талибы добились успехов при захвате ряде районов на севере Афганистана, населенного, в основном, этническими меньшинствами.

Между тем The Hill упоминает появление информации о том, что, по оценкам американской разведки, правительство Афганистана может пасть уже спустя шесть месяцев после ухода контингента США.

Теги: #сша #афганистан #обстановка #оценка
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