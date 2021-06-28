Спорт

00:27 28.06.2021

Сборная Бельгии победила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

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Футболисты сборной Бельгии нанесли поражение национальной команде Португалии в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 1:0 в пользу Бельгии. На 42-й минуте в составе команды гол провел Торган Азар.

Таким образом, сборная Бельгии, которая на Евро-2020 играла в одной группе с Россией и победила ее со счетом 3:0, вышла в четвертьфинал. На этой стадии турнира она сыграет Италией.

Что касается Португалии, выигравшей предыдущий чемпионат Европы (в 2016 году), она выбыла из Евро-2020.

Евро-2020 проходит в 11 городах континента.

Теги: #испания #матч #футбол #результат
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