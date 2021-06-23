Швеция и Испания вывели Украину в 1/8 Евро-2020

Украинская сборная попала в 1/8 Чемпионата Европы по футболу 2020 года благодаря победе сборной Швеции над сборной Польши и победе сборной Испании над сборной Словакии.

В среду сборная Швеции, победив в Санкт-Петербурге в упорном поединке поляков со счетом 3:2, обеспечила себе победу в группе Е. Сборная Испании, обыграв словаков 5:0, заняла второе местов в группе.

Эти два результата позволили украинской команде с тремя очками пройти в 1/8 финала. Украина заняла в своей группе третье место и стала одной из четырех команд, получивших путевку в плей-офф с третьего места.

В плей-офф т группы E вышли Швеция с 7 очками и Испания с 5 очками.

В заключительном, третьем, туре группового этапа Швеция в Санкт-Петербурге со счетом 3:2 выиграла у Польши. На дубль шведа Эмиля Форсберга (2-я, 59-я минуты) двумя голами ответил Роберт Левандовски (61, 84). В компенсированное ко второму времени матча победный гол провел Виктор Классон.

В матче в Севилье Испания-Словакия два мяча словаки провели в свои ворота, авторами автоголов стали Мартин Дубравка (30-я минута) и Юрай Куцка (71). Ворота словаков также поразили испанцы Эмерик Лапорт (45+3), Пабло Сарабия (56), Ферран Торрес (67).

Словакия с 3 баллами заняла третье место в группе, однако не смогла попасть в четверку лучших из тех, кто разместился на аналогичной строчке в своем квартете, и не попала в 1/8 финала. Также за бортом плей-офф оказалась Польша, ставшая в группе четвертой (1 очко).