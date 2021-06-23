Президент МОК принял приглашение Зеленского посетить Украину по случаю 30-й годовщины создания НОК Украины

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах принял приглашение президента Украины Владимира Зеленского посетить Украину для участия в праздничных мероприятиях по случаю 30-й годовщины создания Национального олимпийского комитета, сообщает пресс-служба главы государства.

В ходе телефонного разговора президент Украины также поздравил собеседника с годовщиной создания МОК и отметил весомый вклад комитета в развитие олимпийского движения и популяризацию спорта во всем мире.

Как сообщается, стороны обменялись мнениями относительно Олимпийских игр в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа текущего года.

Зеленский отметил, что "Украина – страна олимпийских чемпионов", упомянув украинского легкоатлета Сергея Бубку.

"Верю, что пандемия не повредит проведению Олимпиады. Украина будет достойно представлена на этом празднике спорта, который объединит весь мир", - заявил глава государства.

Кроме того, Зеленский рассказал Томасу Баху о ключевых элементах общенациональной программы "Здоровая Украина", внедрение которой позволит сделать спорт доступным для всех категорий населения страны.