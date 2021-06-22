Спорт

12:15 22.06.2021

Около 70% членов олимпийской сборной Украины уже провакцинированы от COVID-19 - глава Минспорта

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Около 70% членов олимпийской сборной Украины уже провакцинированы от COVID-19 - глава Минспорта

Около 70% членов олимпийской сборной Украины уже провакцинированы от COVID-19, сообщил министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт.

"На сегодняшний день около 70% получили прививки", - сказал Гутцайт на Всеукраинском форуме "Украина 30. Здоровая Украина" во вторник в Киеве.

Министр подчеркнул, что ведомство держит вакцинацию членов украинской сборной на контроле, так как это и вопрос здоровья, и вопрос уважения к принимающей стороне.

Также, по его словам, государство обеспечило украинских олимпийцев всем необходимым для участия в летней Олимпиаде в Токио.

Теги: #вакцинация #олимпиада #минспорта
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