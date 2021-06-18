Спорт

01:09 18.06.2021

Сборная Нидерландов победила Австрию и досрочно вышла в плей-офф Евро-2020

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Сборная Нидерландов победила Австрию и досрочно вышла в плей-офф Евро-2020

Сборная Нидерландов по футболу со счетом 2:0 нанесла поражение соперникам из команды Австрии в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы-2020.

На 11-й минуте встречи, прошедшей в Амстердаме, пенальти реализовал Мемфис Депай. На 67-й ворота австрийцев поразил Дензел Думфрис.

Нидерландская команда набрала 6 очков в двух матчах, лидирует в группе С. Она досрочно завоевала путевку в 1/8 финала. Второе и третье места занимают сборные Украины и Австрии - по 3 очка, четвертое - Северная Македония (0).

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента.

В турнире принимают участие 24 сборные, разделенные на шесть групп по четыре команды в каждой. В плей-офф (1/8 финала) выйдут по две лучшие команды каждой из групп, а также четыре из шести команд, занявшие третье место и имеющие среди них лучшие показатели.

Теги: #нидерланды #матч #футбол #результат
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