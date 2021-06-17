Зеленский поздравил сборную Украины с победой в матче против Северной Македонии: это были 90 минут масштабной синхронизации более 40 млн украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил футболистов сборной страны с победой в матче чемпионата Европы-2020 против Северной Македонии.

"Украина vs Северная Македония - 2:1! Напряженный поединок и такая необходимая победа! Спасибо за настоящий футбольный триллер, спасибо за важные три пункта! Слава Украине!", - написал Зеленский на своей странице в Twitter в четверг.

Позже на своей странице в Facebook Зеленский сообщил, что поговорил главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко, поблагодарил за победу в матче.

"Только что говорил об этом с главным тренером сборной Украины по футболу Андреем Шевченко. Всем игрокам, тренерскому штабу и персоналу сборной передал привет и благодарность за важный результат. От Киева до Бухареста - почти 1000 километров, но это вообще не расстояние для мощной волны поддержки для нашей сборной от всей страны. По словам игроков, они чувствовали эту поддержку все 90 минут", - написал президент в Facebook.

Он добавил, что "это были 90 минут масштабной синхронизации более 40 млн украинцев".

"Впереди - несколько дней, чтобы восстановить силы, нервную систему и сорванный голос, чтобы в матче с Австрией снова большой единой сорокамиллионный волной заряжать нашу сборную Украины. Только Украина! Только победа!", - подытожил глава государства.

Сборная Украины во втором матче чемпионата Европы по футболу победила сборную Северной Македонии со счетом 2: 1. Матч проходил в Бухаресте в четверг.