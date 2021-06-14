Украина проиграла Нидерландам со счетом 2:3 в матче футбольного Евро-2020

Футболисты сборной Украины со счетом 2:3 потерпели поражение от команды Нидерландов в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы.

На 59-й минуте матча, прошедшего в Амстердаме, сборная Нидерландов вышла вперед благодаря голу Жоржиньо Вейналдума. Через шесть минут команда укрепила преимущество в счете, автором точного удара стал Ваутер Вегорст.

Однако команде Украины удалось отыграть оба гола: на 75-й минуте отличился Андрей Ярмоленко, на 79-й - Роман Яремчук.

На 85-й минуте нидерландцы вырвали победу, гол на счету Дензела Дюмфриса.

Команды представляют группу С, в которую также входят Австрия и Северная Македония. Ранее Австрия нанесла поражение македонцам со счетом 3:1.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента.