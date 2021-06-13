Спорт

18:24 13.06.2021

Чемпионат европы по футболу – 2020: У датского футболиста Эриксена, потерявшего сознание на матче ЧЕ с Финляндией, останавливалось сердце - врач

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Чемпионат европы по футболу – 2020: У датского футболиста Эриксена, потерявшего сознание на матче ЧЕ с Финляндией, останавливалось сердце - врач

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен, потерявший сознание во время матча Евро-2020, перенес остановку сердца, заявил врач датской команды Мартен Боесен.

"Его уже не было с нами", - приводит слова Боесена "Би-би-си".

Как сообщалось, незадолго до окончания первого тайма матча Финляндия - Дания (1:0) в субботу в Копенгагене Эриксен потерял сознание, в результате игра была прервана на продолжительное время. Еще на поле футболисту провели реанимационные мероприятия, а вскоре доставили в больницу. Сообщалось, что он в сознании, его состояние стабильное.

Ранее в воскресенье руководство Датского футбольного союза выступило с заявлением, в котором сообщило, что футболист продолжает находиться в больнице и передает пожелания партнерам по команде.

Теги: #дания #эриксен #че_2020 #футбол
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