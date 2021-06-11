Спорт

17:34 11.06.2021

Чемпионат Европы по футболу Евро-2020: Украинцы, прибывшие в Румынию на ЧЕ, будут освобождены от 14-дневного карантина

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Чемпионат Европы по футболу Евро-2020: Украинцы, прибывшие в Румынию на ЧЕ, будут освобождены от 14-дневного карантина

Граждане Украины, которые прибывают в Румынию для участия в футбольных матчах в рамках финального турнира Чемпионата Европы по футболу Евро-2020, представляя билеты в распечатанном или электронном виде, освобождаются от пребывания на карантине в течение 14 дней, сообщает посольство Украины в Румынии.

"Вместе с тем, рассмотрение каждого случая и принятие соответствующего решения осуществляется румынской стороной в момент пребывания в пункте пересечения государственной границы Румынии на основе предоставленных документов", - говорится в сообщении посольства Украины в пятницу.

Отмечается, что дополнительные разъяснения относительно актуального порядка въезда на территорию Румынии иностранных граждан из стран, не являющихся членами ЕС в контексте проведения футбольных матчей Евро-2020, которые будут проходить в Бухаресте, предоставили Министерство иностранных дел Румынии и Генеральный инспекторат пограничной полиции Румынии.

"Посольством Украины в Румынии продолжается работа с компетентными органами Румынии для обеспечения соответствующих условий въезда и пребывания на территории Румынии гражданами Украины в условиях ограничений, введенных с целью предотвращения распространения COVID-19, в частности в контексте проведения футбольных матчей Евро-2020, которые будут проходить в Бухаресте", - подчеркнуло украинское посольство.

Также указывается, что в соответствии с положениями Регламента (ЕС) 1806/2018, устанавливающего перечень третьих стран, граждане которых должны иметь визы для пересечения внешних границ, и перечня третьих стран, граждане которых освобождаются от этого обязательства со внесенными изменениями и дополнениями, граждане Украины, имеющие биометрические паспорта, освобождаются от требования иметь краткосрочную визу для поездок в страны-члены ЕС и, соответственно, в Румынию, на срок, не превышающий 90 дней, в течение любого периода 180 дней, что предполагает учет каждого дня пребывания в течение последнего периода 180 дней.

Теги: #румыния #чемпионат_европы #че_2020 #футбол
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