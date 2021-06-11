Спорт

12:00 11.06.2021

Исполком УАФ утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!" – Павелко

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Исполком УАФ утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!" – Павелко

Исполком Украинской ассоциации футбола (УАФ) единогласно 45 голосами поддержал предложение президента УАФ Андрея Павелко и утвердил футбольные символы Украины.

"Теперь вместе с малым гербом УАФ в виде тризубца с надписью "Ukraine" на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных будет использоваться большой герб - карта Украины с трезубцем в центре", - написал Павелко в Facebook в пятницу.

Также, по его словам, Исполком утвердил официальный футбольный статус лозунгов "Слава Украине!" и "Героям слава!", которые, как отметил президент УАФ, уже много лет является приветствием для миллионов украинских болельщиков на Родине и по всему миру, на всех матчах сборных Украины.

"Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!", - написал Павелко.

Как известно, на новой форме сборной Украины размещены две надписи: на внешней стороне воротниковой части сзади - "Слава Україні!", на внутренней стороне – "Героям слава!".

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) потребовал от Украины внести изменения в форму, убрав один из слоганов. "Это сочетание двух лозунгов считается явно политическим по своей природе, имеющим историческое и милитаристское значение. Поэтому этот конкретный лозунг на внутренней стороне футболки должен быть удален в соответствии со статьей 5 Регламента УЕФА по экипировке", - говорится в заявлении Союза.

При этом УЕФА ранее не имела претензий к вышитой на внешней стороне части лозунга - "Слава Украине". "Этот лозунг сам по себе может рассматриваться как общая и неполитическая фраза общегосударственного значения и, следовательно, может быть использован на футболке национальной команды", - отмечалось в сообщении.

После этого Павелко срочно вылетел в Рим для переговоров с УЕФА относительно его решения по внесению корректировки в форму национальной сборной Украины по футболу.

Теги: #уаф #павелко #футбол
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