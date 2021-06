УАФ предлагает лозунгам на форме сборной Украины по футболу предоставить статус официальных футбольных символов

Украинская ассоциация футбола (УАФ) предлагает лозунгам "Слава Украине" и "Героям Слава" предоставить статус официальных футбольных символов, сообщил президент УАФ Андрей Павелко.

"Завтра на рассмотрение и голосование членов Исполкома УАФ предложил вынести несколько вопросов: об утверждении статуса официальных футбольных символов Украины - лозунгов "Слава Украине" и "Героям Слава". Об утверждении малого и большого герба национальных сборных Украины (с изображением карты Украины в ее неделимых границах, которые признаны ООН, с Крымом и временно оккупированными частями Донецкой и Луганской областей)", - написал Павелко на своей странице в фейсбуке вечером в четверг.

Он поблагодарил болельщиков за поддержку УАФ и новый дизайн формы национальной сборной, а также за неравнодушие, за откровенные публичные позиции и такую искреннюю реакцию на текущие события.

"На самом деле, пытаясь убрать из футболок наших игроков два напечатанных внутри слова, наши "друзья" способствовали тому, что сегодня все международные СМИ и социальные сети пестрят надписями: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!", - подчеркнул президент УАФ.

Павелко убежден, что "при любых, обстоятельств, лозунги "Слава Украине" и "Героям Слава" не могут никуда исчезнуть, потому что нет такой силы, которая способна искоренить эти слова из сознания украинцев или затмить их невероятную энергетику".

Ранее со ссылкой на агентство AFP сообщалось, что УЕФА требует от Украины внести изменения в форму на Евро-2020 - убрать "политический" слоган.

"УЕФА требует от Украины внести изменения в дизайн футболки на EURO-2020, чтобы убрать "политический" лозунг, вызвавший протесты в России", - сообщает France-Presse (AFP) в Twitter.

Как сообщалось, на новой форме национальной сборной Украины размещены две надписи: на внешней стороне воротниковой части сзади - "Слава Україні!", на внутренней стороне – "Героям слава!".