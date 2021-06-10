Федерация настольного тенниса Украины усилит борьбу с договорными матчами

Федерация настольного тенниса Украины намерена усилить борьбу с так называемыми договорными матчами на всех турнирах по настольному теннису. Об этом заявил президент Федерации настольного тенниса Украины Александр Зац.

По мнению президента Федерации настольного тенниса Украины А.Заца вместе с ростом популярности турниров по этому виду спорта, растет и давление на игроков. Многие теннисисты в последнее время стали получать предложения по организации так называемых договорных или фиксированных матчей.

“Мы знаем, что есть факты (договорных матчей – ред.), потому что в последнее время появились публикации не только в украинских, но и в зарубежных СМИ”, - сказал А.Зац на пресс-конференции в информационном агентстве “Интерфакс-Украина” в четверг.

Федерация настольного тенниса Украины обратилась за помощью к международной организации Sport Integrity Team, которая уже имеет опыт борьбы с договорными матчами в украинской футбольной Премьер-лиге.

Кроме того, в рамках Федерации настольного тенниса был создан комитет этики и честной игры, который возглавил Евгений Щетинин, многократный призер международных соревнований по настольному теннису.

При этом Федерация приветствует организацию и создание любых коммерческих турниров, так как это влечет за собой популяризацию этого вида спорта и вовлечение в него детей, молодёжи и других категорий игроков.