В Днепре открыли Олимпийский дом, в котором расположатся все федерации олимпийских видов спорта Днепропетровской области; проект был завершен в рамках президентской программы "Большое строительство", сообщил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко.

"Олимпийский дом с прекрасным Музеем олимпийских достижений Днепропетровщины, современный Олимпийский центр рядом и стадион Олимпийские резервы теперь уже официально можно назвать лучшим спортивным многофункциональным комплексом Украины. Здесь ежедневно занимаются тысячи детей, подростков, студентов и профессиональных спортсменов", - написал Павелко.

На церемонии открытия 8 июня присутствовали президент Владимир Зеленский, спортсмены Олег Блохин, Игорь Беланов, Алексей Михайличенко, президент НОК Сергей Бубка, олимпийский чемпион Юрий Зайцев, призеры Олимпийских игр Виктор Савченко и Дина Мифтахутдинова.

Президент УАФ также рассказал, что работы по реконструкции другого спортивного объекта региона, стадиона "Металлург" в Кривом Роге, идут полным ходом.

По итогам инспекции, проведенной вместе с президентом Зеленским, министром молодежи и спорта Вадимом Гутцайтом и вице-президентом УАФ Юрием Голиком, Павелко отметил, что обновленная арена сможет принимать домашние матчи национальных сборных Украины.

"В целом темпы развития спортивной инфраструктуры в нашем государстве приятно поражают. Несмотря на пандемию Covid-19 и непростую экономическую ситуацию в государстве. Это значит, что через 5-10 лет Украина будет иметь качественно новое поколение футболистов и представителей других видов спорта, которые будут побеждать под сине-желтым флагом на самом высоком мировом уровне", - резюмировал Павелко.

Ранее заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что в течение года планируется построить и обновить 80 стадионов и 29 бассейнов.