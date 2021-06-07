Спорт

14:06 07.06.2021

Кулеба о форме сборной Украины по футболу: мы не позволим оскорблять наши символы

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Кулеба о форме сборной Украины по футболу: мы не позволим оскорблять наши символы

Украина не позволит оскорблять свои национальные символы, сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя критику в адрес формы национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу 2020 года.

"Мне очень нравится новая форма нашей сборной. Всем, кто начал на нее шипеть, так режут глаз международно признанные границы или официальное приветствие нашего государства, могу сказать одно: мы не позволим оскорблять наши национальные символы. Слава Украине! Вместе к победе!" - написал Кулеба в Twitter в понедельник.

Как сообщалось, президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко презентовал форму национальной сборной Украины на Чемпионате Европы по футболу 2020 года, на которой изображены контуры границ Украины, включительно с временно оккупированным Крымом, а также слова "Слава Украине!", "Героям слава!".

В РФ призвали Союз европейских футбольных ассоциаций запретить использование украинской формы, однако УЕФА утвердил ее.

Теги: #футбол #форма
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