Спорт

15:14 27.05.2021

Чемпионат Европы по велоспорту на треке в Минске отменен

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Чемпионат Европы по велоспорту на треке в Минске отменен

Европейский велосипедный союз отменил чемпионат Европы по велосипедному спорту на треке в Минске, сообщила пресс-служба организации.

"На заседании правления UEC, которое состоялось сегодня в штаб-квартире в Лозанне в Швейцарии, были приняты важные решения относительно сезона 2021 года и инициатив континентальной конфедерации на следующие четыре года. В свете текущей международной ситуации правление приняло решение отменить чемпионат Европы по велоспорту на треке, который должен был пройти в Минске с 23 по 27 июня 2021 года", - говорится в сообщении.

Президент союза Энрико Делла Каса поблагодарил белорусскую федерацию велосипедного спорта и ее президента Наталью Цилинскую за подготовку чемпионата и инициативы по развитию велоспорта в Беларуси. "Мы уже работаем над поиском альтернативного решения, которое позволит гонщикам из наших 50 национальных федераций участвовать в континентальных соревнованиях этого сезона", - говорится в сообщении.

Ранее от участия в чемпионате отказались команды Великобритании, Германии и Нидерландов.

Теги: #чемпионат_европы #велоспорт #беларусь
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