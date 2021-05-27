Спорт

09:21 27.05.2021

Япония принимает "тщательные меры" по обеспечению безопасного проведения Олимпиады - генсек правительства

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Япония принимает "тщательные меры" по обеспечению безопасного проведения Олимпиады - генсек правительства

Несмотря на расширение режима чрезвычайного положения из-за пандемии коронавируса в регионах страны, правительство Японии принимает все меры по обеспечению безопасности Олимпиады, заявил журналистам генеральный секретарь японского кабинета министров Кацунобу Като.

"Тщательные меры по борьбе с инфекцией являются важнейшей частью обеспечения безопасного и безопасного мероприятия. Мы будем поддерживать тесный и периодический контакт со всеми заинтересованными сторонами как внутри страны, так и за ее пределами, чтобы объяснить, что мы делаем на этот счет ", - сказал он на пресс-конференции".

В Японии по-прежнему существуют опасения по поводу безопасности Олимпийских игр 2020 года, перенесенных на год из-за пандемии коронавируса, а опросы общественного мнения показывают, что большинство японцев выступают против проведения Игр этим летом на фоне борьбы с четвертой волной коронавируса и вялого внедрения вакцин.

Как сообщалось, газета Asahi Shimbun - официальный партнер Олимпийских игр 2020 года в Токио - призвала правительство Японии отменить игры в связи с распространением в стране коронавирусной инфекции.

"Мы просим премьер-министра (Есихидэ - ИФ) Сугу спокойно и объективно оценить ситуацию и принять решение об отмене мероприятия этим летом", - говорится в редакционной статье газеты.

Издание ссылается на риски для общественной безопасности и нагрузку на медицинскую систему в условиях пандемии COVID-19.

Ранее руководителям национальных Олимпийского и Паралимпийского комитетов, Международному олимпийскому комитету и Международному паралимпийскому комитету, а также правительству Японии и губернатору японской столицы Юрико Коикэ была подана собравшая за девять дней свыше 350 тыс. подписей петиция об отмене Олимпиады.

Инициатор кампании "Остановить Олимпиаду в Токио" Кэндзи Уцуномия заявил на пресс-конференции, что Олимпийские игры, которые в 2020 году уже были перенесены на год, могут быть проведены только тогда, когда Япония сможет без всяких оговорок принять гостей и спортсменов.

"Мы сейчас находимся не в такой ситуации, поэтому Игры должны быть отменены", - сказал он.

Результаты проведенного ранее изданием Yomiuri Shimbun опроса общественного мнения свидетельствовали, что почти 60% жителей Японии высказываются за отмену или перенос Олимпийских игр в Токио на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции.

Теги: #япония #олимпиада
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