Спорт

22:25 26.05.2021

"Реал", "Барселона" и "Ювентус" отреагировали на дело УЕФА против них из-за Суперлиги

1 мин читать

Испанские "Реал" и "Барселона", а также итальянский "Ювентус" выразили беспокойство в связи с дисциплинарным делом, заведенным против них УЕФА по делу о Суперлиге.

"ФК "Барселона", "Ювентус" и "Реал" хотят выразить свое самое категорическое неприятие настойчивого принуждения, которое УЕФА поддерживает в отношении трех величайших организаций в истории футбола", - говорится в совместном заявлении, текст которого опубликован на сайте "Реала".

"Точно так же такое отношение вызывает тревогу из-за вопиющего нарушения решения судов, которые уже четко предупредили УЕФА о воздержании от каких-либо действий против клубов-учредителей Суперлиги во время судебной процедуры", - подчеркнули клубы.

Накануне Союз европейских футбольных ассоциаций возбудил в отношении этих клубов дисциплинарное производство. Дело было заведено за возможное нарушение нормативно-правовой базы УЕФА.

Клубы считают, что заведенное УЕФА дело "напрямую подрывает верховенство закона, которое мы, граждане Европейского Союза, построили демократическим путем".

"Более того, это свидетельствует о неуважении к авторитету самих судов", - отметили авторы заявления.

Как сообщалось, 12 топовых европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. На фоне критики проекта со стороны УЕФА, а также руководителей национальных лиг, о выходе из Суперлиги объявили большинство клубов.

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Итальянец Роберто Де Дзерби стал главным тренером "Шахтера" на следующие два сезона

Финал Лиги чемпионов перенесен из Стамбула в Порту - УЕФА

В Украине продолжает действовать запрет на финансирование из госбюджета участия членов нацсборных в соревнованиях в России - Минспорта

Киевское "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины

Украинка завоевала путевку на ОИ-2020 и "золото" турнира в Мадриде

ПОСЛЕДНЕЕ

"Интер" расстался с главным тренером Конте

Итальянец Роберто Де Дзерби стал главным тренером "Шахтера" на следующие два сезона

"Реал" продлил контракт с Модричем

Ахметов к 85-летию ФК "Шахтер": верю, что на "Донбасс Арене" снова прозвучит гимн Лиги чемпионов

В Киеве 22-23 мая ограничат движение транспорта из-за спортивных соревнований

К Олимпиаде в Токио будет вакцинировано не менее 75% жителей Олимпийской деревни - МОК

Реал, Барселона и МЮ остаются самыми дорогими брендами в мире футбола

В Киеве пройдет Чемпионат мира по мини-футболу среди женщин и молодежных сборных

Реал, Барселона и МЮ остаются самыми дорогими брендами в мире футбола - Brand Finance

Коби Брайант включен в Зал славы баскетбола

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА