"Интер" расстался с главным тренером Конте

Итальянский футбольный клуб "Интер" объявил об уходе Антонио Конте с поста главного тренера команды. Как сообщается на сайте "Интера", клуб и специалист расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.

Ранее в среду СМИ анонсировали отставку 51-летнего специалиста, сообщив о возникших разногласиях между руководством и тренером.

Конте возглавил "Интер" в 2019 году, а по итогам сезона-2020/21 команда стала чемпионом Италии. Чемпионский титул она завоевала впервые с 2010 года, прервав гегемонию "Ювентуса".