Итальянец Роберто Де Дзерби стал главным тренером "Шахтера" на следующие два сезона

Итальянский тренер Роберто Де Дзерби (Roberto De Zerbi) на последующие два сезона станет главным тренером ФК "Шахтер", сообщается на официальном сайте клуба во вторник.

"25 мая итальянский специалист прилетел в Киев и встретился с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым. В ходе двухдневного визита Роберто Де Дзерби ознакомится с инфраструктурой в столице Украины – тренировочным комплексом "горняков" в Святошино и НСК "Олимпийский", где команда проводит свои домашние матчи", - говорится в сообщении.

Итальянец стал 34-м главным тренером в истории "Шахтера".

Роберто Де Дзерби родился 6 июня 1979 года в г.Брешия.

Карьеру игрока начинал в молодежной команде "Милана". Выступал за "Монцу" (1998), "Падову" (1998–2000), "Авеллино" (2000–01; 2008–09), "Лекко" (2001–02), "Фоджу" (2002–04), "Ареццо" (2004–05), "Катанию" (2005–06), "Наполи" (2006–08; 2009–10), "Брешию" (2008), румынский "Клуж" (2010–12) и "Тренто" (2013).

Тренером Роберто Де Дзерби был в клубах "Дарфо Боарио" (2013–14), "Фоджа" (2014–16), "Палермо" (2016), "Беневенто" (2017–18), "Сассуоло" (2018–21).