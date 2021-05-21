В Киеве 22-23 мая ограничат движение транспорта из-за спортивных соревнований

В ближайшие два дня в украинской столице ограничат движение транспорта в связи с проведением соревнований "Спринт Триатлон Кубок Киева 2021".

Соответствующая инициатива общественной организации "Беговая Украина" поддержана распоряжением Киевской городской государственной администрации №1143, сообщает пресс-служба КГГА.

"В рамках мероприятия будет проходить Чемпионат Украины по триатлону, в котором профессиональные спортсмены смогут пройти квалификации на международные соревнования. Кроме того, участие в детских забегах примут участие спортсмены в возрасте от 1 до 12 лет", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что во время проведения соревнований движение транспорта будет перекрыто по следующему графику: с 18:00 21 мая по 22:00 23 мая будет перекрыто движение автотранспорта на Контрактовой площади; с 5:00 22 мая в 22:00 23 мая будет перекрыто движение на Почтовой площади (Причал 6-10).

Также организаторы обнародовали график перекрытия движения по отдельным улицам, в частности, в субботу, 22 мая, будут перекрыты ул. Андреевская (от ул. Петра Сагайдачного до ул. Братской) - с 14:30 до 17:30; ул. Братская (от ул. Андреевской до ул. Борисоглебской) - с 14:30 до 17:30; ул. Борисоглебская (от ул. Волошской до ул. Братской) - с 14:30 до 17:30; ул. Волошская (от ул. Григория Сковороды до ул. Борисоглебской) - с 14:30 до 17:30; ул. Григория Сковороды (от пл. Контрактовой до ул. Волошской) - с 14:30 до 17:30; ул. Петра Сагайдачного - с 14:30 до 17:30.

В воскресенье, 23 мая, ожидается перекрытие ул. Петра Сагайдачного - с 07:00 до 12:30; Боричев спуск - с 07:00 до 12:30; ул. Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 12:30; Гаванский мост (в направлении Северного моста) - с 07:00 до 12:30; ул. Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста до ул. Электриков) - с 07:00 до 12:30; Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста) - с 07:00 до 12:30; Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади) - с 07:00 до 12:30; поворот с моста Метро на Набережное шоссе - с 07:00 до 12:30;

"Об изменениях движения общественного наземного транспорта на время перекрытия улиц будет сообщено дополнительно", - информируют в КГГА.