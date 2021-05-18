Реал, Барселона и МЮ остаются самыми дорогими брендами в мире футбола - Brand Finance

Мадридский футбольный клуб "Реал" в 2021 году остался самым дорогим брендом в мире футбола по итогам третьего года подряд, говорится в отчете консалтинговой компании Brand Finance.

Вторую и третью позиции, как и годом ранее, занимают еще один испанский клуб "Барселона" и английский "Манчестер Юнайтед" (Manchester United (SPB: MANU)).

Стоимость "Реала" за год сократилась на 10,1% и составляет около 1,276 млрд евро, "Барселоны" - на 10,4%, до 1,266 млрд евро, МЮ - на 14%, до 1,13 млрд евро.

Снижение доходов ФК привело к тому, что среднее падение стоимости всех 50 ведущих мировых клубов составило 11,2%. В прошлом году они подешевели на 2,2%. Клубы надеются на завершение пандемии COVID-19, что позволит им открыть стадионы для болельщиков в следующем сезоне, отмечается в сообщении.

В целом первая десятка рейтинга не поменялась по сравнению с 2020 годом: в нее входят шесть английских клубов и два испанских клуба, а также по одному представителю Германии и Франции. Английские ФК доминируют и в более широком списке: их по-прежнему насчитывается 19 в топ-50.

В топ-50 входят клубы из Великобритании (19 команд), Германии (12), Испании (7), Италии (6), Франции (3), Нидерландов (1), Португалии (1) и России (1).