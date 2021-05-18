Спорт

01:13 18.05.2021

Коби Брайант включен в Зал славы баскетбола

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Коби Брайант включен в Зал славы баскетбола

Экс-игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант посмертно включен в Зал славы баскетбола имени Джеймса Нейсмита. Церемония состоялась в США.

Также места в Зале славы удостоились чемпионы НБА Тим Данкан и Кевин Гарнетт, победительница женской НБА и Олимпийских игр Тамика Кэтчингс, тренеры Руди Томьянович, Ким Малки, Барбара Стивенс, Эдди Саттон, а также менеджер Патрик Бауман.

Церемония планировалась еще на прошлый год, но ее пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.

Коби Брайант погиб вместе со своей 13-летней дочерью 26 января 2020 года в результате крушения вертолета.

Брайант, считающийся одним из сильнейших баскетболистов всех времен, стал всемирно известен, выступая за команду "Лос-Анджелес Лейкерс". Он - пятикратный победитель НБА, обладатель многих рекордов. Свою карьеру он завершил в 2016 году.

Теги: #брайант
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