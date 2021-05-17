Allrise Capital намерена модернизировать стадион «Черноморец» и реализовать концепцию «город в городе»

Американская инвестиционная компания Allrise Capital Inc намерена инвестировать в создание единой инфраструктуры стадиона, как части парка, реализовав проект «город в городе», заявили представители во время презентации плана развития стадиона одесским властям.

В 2020 году американская инвестиционная группа Allrise Capital приобрела одесский спортивный комплекс «Черноморец», в который входят: стадион, гостиница, бизнес-центр и фитнес-клубы.

Инвесторы, презентовали перспективный план развития и восстановления стадиона и прилегающих территорий мэру Одессы Геннадию Труханову, губернатору Одесской области Сергею Гриневецкому и главе Одесского областного совета Григорию Диденко.

Цель инвесторов сделать «Черноморец» не только спортивным объектом мирового уровня, но и якорным объектом развлекательной инфраструктуры города и всего региона. "На базе стадиона можно будет реализовывать социально значимые мероприятия самого высокого уровня, что, безусловно, будет способствовать развитию туристической отрасли города", - сообщил на встрече представитель инвестгруппы в Украине Сергей Бурка Сергей Бурка.

Владельцы стадиона рассказали о планах относительно будущего арены и о привлечении в развитие инфраструктуры стадиона дополнительных капитальных инвестиций.

Исполнительный директор Allrise Capital г-н Руслан Зинуров отметил, что это их первая инвестиция в Одессе. «Уверен, что не последняя. Мы присутствуем в стране около трех лет и сегодня Одесса включена в инвестиционную стратегию Allrise Capital. На данном этапе «Черноморец» - самое крупное приобретение, которое мы осуществили в Украине», - рассказал Руслан Зинуров.

Среди первоочередных проблем стадиона, которые необходимо решить, в компании назвали Капитальный ремонт фасада, гидроизоляцию стадиона, увеличение энергомощностей комплекса до 2 мВТ, приведение зеленого покрытия к стандартам UEFA, перезапуск отеля и выведение его на уровень пяти звезд.

"На данный момент процесс инвестирования уже начат - проводятся работы по улучшению технического состояния объекта. После замены старых систем освещения и перехода на энергосберегающее оборудование значительно сокращены объемы энергопотребления. Также был проведен капитальный ремонт подстанций и частично восстановлены инженерные сети ", - сообщил Сергей Бурка.

Одним из ключевых был вопрос о судьбе футбольного клуба «Черноморец». Новые владельцы стадиона сообщили, что не исключают возможность перехода футбольного клуба "Черноморец" под управление Allrise Capital Inc., но считают, что это будет возможно, лишь при наличии местного стратегического партнера, заинтересованного в развитии клуба, при условии тесного сотрудничества с местной властью и напрямую зависит от договороспособности нынешних владельцев клуба.

На данный момент все игры клуба на стадионе субсидируются инвесторами.

Allrise Capital - инвестиционная компания с мандатом на прямые инвестиции, охватывающие недвижимость, венчурный капитал и возможности для особых ситуаций в США и на некоторых развивающихся рынках. В Украине, помимо стадиона «Черноморец», компания инвестировала в ряд IT проектов.