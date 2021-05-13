В Украине продолжает действовать запрет на финансирование из госбюджета участия членов нацсборных в соревнованиях в России - Минспорта

Министерство молодежи и спорта сообщает, что в Украине продолжает действовать запрет на финансирование из государственного бюджета участия членов национальных сборных команд в спортивных соревнованиях на территории России.

"Приказом Минспорта от 19.04.2018 года №1766 запрещено осуществлять финансирование из расходов государственного бюджета Украины участия членов национальных сборных команд Украины по видам спорта во всех спортивных соревнованиях, которые проводятся на территории Российской Федерации, проведение учебно-тренировочных сборов на территории Российской Федерации, а также рекомендовано федерациям по видам спорта воздержаться от участия в спортивных соревнованиях на территории РФ. На сегодняшний день приказ №1766 действителен", - говорится в ответе министерства на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что данный запрет установлен для того, чтобы предотвратить случаи безосновательного задержания членов национальных сборных команд Украины на территории России.

Агентством также был задан вопрос, будет ли Министерство проводить инструктажи или предоставлять рекомендации украинским олимпийцам относительно избегания общения с российскими СМИ на Олимпиаде в Токио, но в Минспорта не ответили на данный вопрос, указав, что основной целью участия отечественных спортсменов в Олимпиаде является успешное выступление на соревнованиях и получение высоких олимпийских наград.

Пребывание участников украинских делегаций на Олимпийских играх будет осуществляться с соблюдением все противоэпидемиологических мер, связанных с распространением в мире острой респираторной болезни COVID-19 и соблюдения положений Олимпийской хартии.

Как сообщалось, в 2018 году бывший министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов подписал приказ о запрете выступлений украинских спортсменов в любых соревнованиях, которые проводятся на территории Российской Федерации.

В 2016 года Жданов заявил, что украинских олимпийцев проинструктировали о необходимости избегать общения с российскими СМИ.