Спорт

15:23 11.05.2021

Буффон объявил об уходе из "Ювентуса" по окончании сезона

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Вратарь итальянского футбольного клуба "Ювентус" Джанлуиджи Буффон объявил о том, что покинет команду после завершения сезона.

"Мое будущее ясно и определено. В этом году прекрасный и продолжительный опыт сотрудничество с "Ювентусом" окончательно завершится", - приводит слова Буффона La Gazzetta dello Sport.

"Думаю, я отдал все за "Ювентус". Мы подошли к концу цикла, и это правильно", - отметил 43-летний вратарь.

Ранее в марте La Gazzetta dello Sport уже сообщала о возможном уходе Буффона из туринского клуба в связи с нехваткой игрового времени. Основным голкипером команды в настоящий момент является Войцех Щенсны.

Буффон защищает цвета "Ювентуса" с 2001 года, здесь он 12 раз выиграл чемпионат Италии, шесть раз – Суперкубок Италии, четыре – Кубок Италии.

Сообщалось, что после окончания сезона-2017/18 Буффон завершит карьеру, однако вместо этого он отыграл сезон во французском клубе "Пари Сен-Жермен", в составе которого выиграл чемпионат Франции. После этого вернулся в "Ювентус".

Также он играл за "Парму".

В составе сборной Италии Буффон стал чемпионом мира-2006.

В нынешнем сезоне "Ювентус" лишился шансов на выигрыш чемпионата Италии после девяти триумфов подряд. За несколько туров до финиша чемпионата команда находится на пятом месте, то есть вне зоны Лиги чемпионов.

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