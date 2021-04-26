Организаторы Олимпиады в Токио на этой неделе опубликуют планы проведения игр

Организаторы Олимпийских игр в Токио и Международный олимпийский комитет (МОК) на этой неделе опубликуют информацию о том, как будет проходить Олимпиада и Паралимпиада в этом году в Японии, сообщает агентство Associated Press.

В частности, организаторы, как ожидается, объявят об обязательном ежедневном тестировании спортсменов, а также об отмене обязательного 14-дневного карантина.

Объявление о ходе проведения Олимпийских игр будет сделано на фоне действующего режима ЧС из-за коронавируса в Токио, Осаке и ряде других регионов страны.

Днем ранее в Японии выявили 4,6 тыс. случаев COVID-19. Общее число случаев заражения коронавирусом достигло 569 тыс.

Летние Олимпийские игры в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год. Они должны пройти 23 июля - 8 августа.