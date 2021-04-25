Киевское "Динамо" досрочно стало чемпионом Украины

В воскресенье, 25 апреля, на стадионе НСК "Олимпийский" в Киеве "Динамо" одержало победу над "Ингулец" со счетом 5: 0, получив чемпионский титул за три тура до завершения сезона.

Первые два гола в ворота "Ингульца" ударами головой осуществили Забарный и Беседин. После перерыва два мяча в ворота противника забил Цыганков. Последий пятый мяч ударом головой после розыгрыша углового забил Попов.

"Динамо" впервые с 2016 года завоевало золотые медали чемпионата Украины. Подопечные Луческу в таблице 23-го тура украинской Премьер-лиги стали недосягаемыми для конкурентов.