Премьер Украины пока не знает, посетит ли Летнюю Олимпиаду-2021

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль пока не знает, посетит ли летние Олимпийские игры 2021 года в Токио.

"Спасибо за приглашение. Принимаю, но только не знаю - онлайн или очно. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал Шмыгаль на заседании организационного комитета по подготовке и участию украинских спортсменов в Олимпийских играх, отвечая на приглашение президента Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки.

Как сообщалось, летние Олимпийские игры в Токио были перенесены из-за пандемии коронавируса с 2020 на 2021 год. Они должны пройти 23 июля - 8 августа.