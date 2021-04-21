Все шесть английских участников футбольной Суперлиги вышли из этого проекта

Все шесть английских футбольных клубов, изначально согласившихся участвовать в новом европейском турнире - Суперлиге - отказались от этого проекта, сообщает BBC.

Речь идёт о "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси", "Арсенале", "Ливерпуле" и "Тоттенхэме".

Таким образом, пока в проекте остаются только шесть команд: три из Испании и три - из Италии. Европейские СМИ отмечают, что без участия шести главных английских клубов проект новой лиги почти наверняка стал неосуществим.

Как сообщалось, 12 известнейших европейских футбольных клубов ранее объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе было предложено еще трем клубам.

Сезон в Суперлиге планировалось начать в августе. Все матчи должны были проходить в середине недели, чтобы иметь возможность клубам участвовать в национальных чемпионатах, игры в которых, как правило, проходят в уикенды.

Ранее президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявлял, что игрокам клубов Суперлиги будет запрещено выступать на Чемпионатах мира и Европы в составах национальных сборных.