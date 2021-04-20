Премьер Великобритании обещает сделать все, чтобы воспрепятствовать созданию футбольной "Суперлиги"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вместе с министром спорта страны Оливером Доуденом обсудил с представителями Футбольной ассоциации и английской Премьер-лиги инициативу создания европейской футбольной "Суперлиги".

Джонсон написал в твиттере, что они обсудили "действия против проекта европейской Суперлиги".

"Мы готовы к любым действиям. Мы изучаем все возможности для того, чтобы остановить этот проект", - указал премьер.

Лидеры Франции и Италии ранее также высказались против проекта.

Как сообщалось, 12 европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе предложено еще трем клубам.

Сезон в Суперлиге планируется начать в августе. Все матчи будут проводиться в середине недели, чтобы иметь возможность клубам участвовать в национальных чемпионатах, игры в которых, как правило, проходят в уикенды.

Команды будут разделены на две группы по 10 клубов в каждой. По итогам группового турнира, в котором каждая команда сыграет с каждой по два раза, определятся участники плей-офф. Автоматически в четвертьфинал попадут по три лучшие команды каждой из групп. Команды, занявшие четвертое и пятое места, сыграют в дополнительном плей-офф за выход в 1/4 финала. После этого пройдут полуфиналы и финал на нейтральном поле.

В УЕФА выражали готовность, если проект Суперлиги будет претворен в жизнь, подать иски в суд на "взбунтовавшиеся" клубы и добиваться от них компенсаций в 50 млрд евро. Однако сами 12 клубов, по сообщению итальянских СМИ, уже предупредили, что готовы к противостоянию в судах и уже приняли меры на случай, если им придется подавать встречные иски.

В свою очередь, банк JP Morgan сообщил, что финансирует проект создание Суперлиги.

Участники Суперлиги, по сообщению некоторых европейских СМИ, судя по всему, не очень опасаются возможных карательных мер со стороны футбольных федераций или УЕФА.

Европейские СМИ активно обсуждают, как будет развиваться ситуация, если национальные федерации начнут исключать "взбунтовавшиеся" супер-клубы из национальных первенств. Как отмечает итальянская газета "Соле 24 - Оре", совокупная стоимость игроков из 12 команд, готовых участвовать в "Суперлиге" - чуть менее 9 млрд евро. Это примерно в два раза больше, чем совокупная стоимость всех игроков итальянской "Серии А" или испанской "Ла Лиги".

Английское футбольное первенство по стоимости игроков сопоставимо с "Суперлигой", однако в случае исключения клубов из национальных первенств именно Англия пострадает больше всех, так как к "Суперлиге" готовятся присоединиться шесть ведущих английских клубов, тогда как от Италии и Испании там будет только по три команды.