Спорт

18:43 20.04.2021

Премьер Великобритании обещает сделать все, чтобы воспрепятствовать созданию футбольной "Суперлиги"

2 мин читать
Премьер Великобритании обещает сделать все, чтобы воспрепятствовать созданию футбольной "Суперлиги"

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что вместе с министром спорта страны Оливером Доуденом обсудил с представителями Футбольной ассоциации и английской Премьер-лиги инициативу создания европейской футбольной "Суперлиги".

Джонсон написал в твиттере, что они обсудили "действия против проекта европейской Суперлиги".

"Мы готовы к любым действиям. Мы изучаем все возможности для того, чтобы остановить этот проект", - указал премьер.

Лидеры Франции и Италии ранее также высказались против проекта.

Как сообщалось, 12 европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе предложено еще трем клубам.

Сезон в Суперлиге планируется начать в августе. Все матчи будут проводиться в середине недели, чтобы иметь возможность клубам участвовать в национальных чемпионатах, игры в которых, как правило, проходят в уикенды.

Команды будут разделены на две группы по 10 клубов в каждой. По итогам группового турнира, в котором каждая команда сыграет с каждой по два раза, определятся участники плей-офф. Автоматически в четвертьфинал попадут по три лучшие команды каждой из групп. Команды, занявшие четвертое и пятое места, сыграют в дополнительном плей-офф за выход в 1/4 финала. После этого пройдут полуфиналы и финал на нейтральном поле.

В УЕФА выражали готовность, если проект Суперлиги будет претворен в жизнь, подать иски в суд на "взбунтовавшиеся" клубы и добиваться от них компенсаций в 50 млрд евро. Однако сами 12 клубов, по сообщению итальянских СМИ, уже предупредили, что готовы к противостоянию в судах и уже приняли меры на случай, если им придется подавать встречные иски.

В свою очередь, банк JP Morgan сообщил, что финансирует проект создание Суперлиги.

Участники Суперлиги, по сообщению некоторых европейских СМИ, судя по всему, не очень опасаются возможных карательных мер со стороны футбольных федераций или УЕФА.

Европейские СМИ активно обсуждают, как будет развиваться ситуация, если национальные федерации начнут исключать "взбунтовавшиеся" супер-клубы из национальных первенств. Как отмечает итальянская газета "Соле 24 - Оре", совокупная стоимость игроков из 12 команд, готовых участвовать в "Суперлиге" - чуть менее 9 млрд евро. Это примерно в два раза больше, чем совокупная стоимость всех игроков итальянской "Серии А" или испанской "Ла Лиги".

Английское футбольное первенство по стоимости игроков сопоставимо с "Суперлигой", однако в случае исключения клубов из национальных первенств именно Англия пострадает больше всех, так как к "Суперлиге" готовятся присоединиться шесть ведущих английских клубов, тогда как от Италии и Испании там будет только по три команды.

Теги: #футбол #джонсон #лига
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:32 20.04.2021
Президент мадридского "Реала" считает, что создание "Суперлиги" спасет грандов европейского футбола от разорения

Президент мадридского "Реала" считает, что создание "Суперлиги" спасет грандов европейского футбола от разорения

10:37 12.04.2021
Джонсон призвал британцев вести себя ответственно, несмотря на ослабление противоковидных мер

Джонсон призвал британцев вести себя ответственно, несмотря на ослабление противоковидных мер

19:07 09.04.2021
Восемь стран подтвердили проведение у себя матчей чемпионата Европы 2020 года со зрителями - УЕФА

Восемь стран подтвердили проведение у себя матчей чемпионата Европы 2020 года со зрителями - УЕФА

21:51 05.04.2021
Зеленский призвал премьер-министра Великобритании усилить санкционное давление на Россию и увеличить присутствие на Донбассе

Зеленский призвал премьер-министра Великобритании усилить санкционное давление на Россию и увеличить присутствие на Донбассе

13:55 26.03.2021
Товарищеский матч Украина-Бахрейн пройдет в Харькове 23 мая

Товарищеский матч Украина-Бахрейн пройдет в Харькове 23 мая

00:12 25.03.2021
Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу со счетом 1:1 в матче с Францией

Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу со счетом 1:1 в матче с Францией

14:44 23.03.2021
Джонсон обещает, что нынешние ограничения в связи с COVID-19 будут последними

Джонсон обещает, что нынешние ограничения в связи с COVID-19 будут последними

10:42 17.03.2021
Матчи отборочного турнира ЧМ-2022 Украина-Финляндия и Украина-Казахстан перенесены из Львова в Киев

Матчи отборочного турнира ЧМ-2022 Украина-Финляндия и Украина-Казахстан перенесены из Львова в Киев

18:50 16.03.2021
Футбольный клуб "РНК Верес" планирует привлечь на бирже от 50 до 100 млн грн с помощью Concorde Capital

Футбольный клуб "РНК Верес" планирует привлечь на бирже от 50 до 100 млн грн с помощью Concorde Capital

05:02 16.03.2021
Британский премьер попытается доказать парламенту, что страна играет важную роль на мировой арене – СМИ

Британский премьер попытается доказать парламенту, что страна играет важную роль на мировой арене – СМИ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Украине стартовала вакцинация участников Олимпийских игр – глава Минспорта

Украинский тяжеловес Чумак выиграл золотую медаль в двоеборье на чемпионате Европы в Москве

УЕФА отменил ограничения количества зрителей на матчах под своей эгидой

Товарищеский матч Украина-Бахрейн пройдет в Харькове 23 мая

Регионы получат 500 млн грн субвенции на развитие спортивной инфраструктуры – Шмыгаль

ПОСЛЕДНЕЕ

УЕФА утвердил новый формат Лиги чемпионов

Глава УЕФА грозит не допускать игроков клубов Суперлиги к участию в чемпионатах мира и Европы

В Украине стартовала вакцинация участников Олимпийских игр – глава Минспорта

Вакцинация спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, начнется 15 апреля - Минспорта Украины

Украинский тяжеловес Чумак выиграл золотую медаль в двоеборье на чемпионате Европы в Москве

Зеленский: Украинские компании заинтересованы в реализации инфраструктурных проектов для обеспечения проведения ЧМ по футболу в Катаре в 2022г.

Сеул представил МОК инициативу о совместном проведении Олимпийских игр-2032 с Пхеньяном

Эстафета Олимпийского огня через японскую префектуру Осака может быть отменена из-за COVID-19

УЕФА отменил ограничения количества зрителей на матчах под своей эгидой

В Харькове вакцинировался от COVID-19 старейший теннисист Украины

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА