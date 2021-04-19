Глава УЕФА грозит не допускать игроков клубов Суперлиги к участию в чемпионатах мира и Европы

Футболисты команд Суперлиги не смогут выступить в составах национальных команд на чемпионатах мира и Европы, заявил глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин.

"Все футболисты, которые играют в этом (Суперлиге) турнире, не смогут выступить со своей национальной сборной. Все конфедерации согласны с этим", - приводит слова Чеферина Marca.

Как сообщалось, 12 европейских футбольных клубов объявили о создании Суперлиги. В нее вошли испанские "Реал", "Атлетико", "Барселона", итальянские "Милан", "Интер", "Ювентус", английские "Арсенал", "Челси", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Тоттенхэм". Войти в Суперлигу на постоянной основе предложено еще трем клубам.

Всего планируется участие 20 команд, из них 15 - клубы-основатели Суперлиги и еще пять, которые пройдут квалификацию в соответствии с достижениями в национальных чемпионатах. Французские СМИ сообщают со ссылкой на источники, что каждый год в турнире будут принимать участие минимум две французские команды.

Между тем ранее Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) выступил с заявлением, в котором выразил намерение препятствовать созданию Суперлиги.

Сезон в Суперлиге планируется начать в августе. Все матчи будут проводиться в середине недели, чтобы иметь возможность клубам участвовать в национальных чемпионатах, игры в которых, как правило, проходят в уикенды.

Команды будут разделены на две группы по 10 клубов в каждой. По итогам группового турнира, в котором каждая команда сыграет с каждой по два раза, определятся участники плей-офф. Автоматически в четвертьфинал попадут по три лучшие команды каждой из групп. Команды, занявшие четвертое и пятое места, сыграют в дополнительном плей-офф за выход в 1/4 финала. После этого пройдут полуфиналы и - на нейтральном поле - финал на нейтральном поле.