Спорт

11:28 14.04.2021

Вакцинация спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, начнется 15 апреля - Минспорта Украины

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Вакцинация спортсменов, участвующих в Олимпийских играх, начнется 15 апреля - Минспорта Украины

Министерство молодежи и спорта Украины сообщает, что вакцинация спортсменов - участников Олимпийских игр начнется 15 апреля.

"15 апреля в помещении Государственного учреждения "Украинский медицинский центр спортивной медицины Министерства молодежи и спорта Украины" по адресу ул. Сретенская 7/9 (Киев) начнется вакцинация спортсменов - участников Олимпийских Игр. Спортсмены вакцинируются китайской вакциной CoronaVac, которая недавно прибыла в Украину", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Отмечается, что в директивных документах и ​​в ходе консультаций с национальными олимпийскими комитетами стран-участниц было подчеркнуто, что вакцинация не будет обязательной для участия в Играх, однако вакцинация максимального количества участников будет способствовать росту безопасности Игр. Также вакцинация будет проявлением уважения к японцам, которые должны быть уверены, что делается все, чтобы защитить не только участников, но и сам японский народ.

Таким образом, на заседании Оперативного штаба Министерства здравоохранения по реагированию на ситуацию по распространению инфекционных болезней, которые можно предотвратить путем вакцинации, было принято решение о передаче 1,5 тыс. доз вакцины CoronaVac Министерству молодежи и спорта Украины для вакцинации членов официальных делегаций Олимпиады Токио 2020 и Паралимпийских игр в Токио 2020, которые состоятся в Япония в 2021 году.

Своевременная вакцинация спортсменов национальных сборных команд позволит эффективно готовиться к участию в соревнованиях, бороться за лицензии на участие в Олимпийских, Паралимпийских и Дефлимпийских играх и показывать высокие результаты на спортивных форумах высокого ранга.

Теги: #coronavac #вакцинация #спортсмены
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