Спорт

11:29 05.04.2021

Зеленский: Украинские компании заинтересованы в реализации инфраструктурных проектов для обеспечения проведения ЧМ по футболу в Катаре в 2022г.

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Зеленский: Украинские компании заинтересованы в реализации инфраструктурных проектов для обеспечения проведения ЧМ по футболу в Катаре в 2022г.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские компании заинтересованы в участии в реализации в Катаре различных инфраструктурных проектов для обеспечения проведения в 2022 году в стране чемпионата мира по футболу, сообщает пресс-служба главы государства.

"Украина имеет огромный опыт проведения массовых мероприятий, спортивных соревнований. В частности, в 2012 году мы принимали чемпионат Европы по футболу, а в 2019 году в Киеве состоялся финальный матч Лиги чемпионов среди клубных команд. Поэтому мы будем рады поделиться нашим опытом с катарскими партнерами. Это могут быть и чисто технические аспекты, и вопросы безопасности. Также украинские компании заинтересованы в участии в реализации в Катаре различных инфраструктурных проектов в мирового мундиаля", - цитирует слова Зеленского в интервью катарским СМИ его пресс-служба в понедельник.

Теги: #чм #катар
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