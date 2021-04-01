Спорт

11:35 01.04.2021

Эстафета Олимпийского огня через японскую префектуру Осака может быть отменена из-за COVID-19

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Эстафета Олимпийского огня через японскую префектуру Осака может быть отменена из-за COVID-19

Губернатор японской префектуры Осака Хирофуми Йосимура выступил с предложением отменить проведение на ее территории эстафеты Олимпийского огня из-за сложной эпидемиологической ситуации, сообщает японская газета "Майнити".

По его словам, в префектуре из-за четвертой волны коронавируса следует ужесточить противоэпидемические меры. Окончательное решение по этому предложению позже в четверг вынесет правительство Японии.

Эстафета Олимпийского огня через префектуру Осака должна пройти 13-14 апреля.

Кроме того, ужесточение мер может коснуться префектур Хего и Мияги.

В соответствии с пересмотренными в феврале правилами, право выбирать города для введения в них более жестких противоэпидемических мер возложено на губернаторов префектур. Глава японского ведомства по противодействию эпидемии COVID-19 Ясутоси Нисимура полагает, что наравне с Осакой, меры по сдерживанию инфекции должны быть ужесточены в городах Кобэ, Асия, Нисиномия и Амагасаки на западе Японии, а также в Сендае - на северо-востоке страны.

Теги: #олимпийский_огонь #осака
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