В Харькове вакцинировался от COVID-19 старейший теннисист Украины

Леонид Станиславский, старейший теннисист-любитель Украины, вакцинировался от COVID-19 на базе Харьковской областной больницы во вторник, 30 марта, сообщает пресс-служба Харьковской облгосадминистрации.

"Я - в зоне опасности. Мне 97 лет. Я езжу в метро и хожу по магазинам. Поэтому хочу себя защитить и спокойно играть в теннис. И вообще - считаю каждый день. Люди моложе меня говорят: спасибо, еще один год прошел, а я говорю: спасибо, еще один день прошел. Сейчас мне сделали прививку и я чувствую себя абсолютно нормально", - объяснил Станиславский.

По данным департамента здравоохранения Харьковской ОГА, всего в области прививки от COVID-19 получили 6 169 человек.

Леониду Станиславскому 97 лет. В 2017 году он был внесен в Книгу рекордов Украины как старейший игрок в большой теннис.