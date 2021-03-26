Товарищеский матч Украина-Бахрейн пройдет в Харькове 23 мая

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение о проведении в Харькове 23 мая домашнего товарищеского матча между сборной Украины и Бахрейном в рамках подготовки к финальному турниру Евро-2020.

"Учитывая предложения ООО "УАФ Маркетинг" и тренерского штаба национальной сборной команды Украины, Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение определить место проведения товарищеского матча между национальными сборными командами Украины и Бахрейна 23 мая 2021 г. город Харьков, стадион "Металлист", - сообщает пресс-служба УАФ.

Матч состоится во время подготовительных сборов национальной команды перед Евро-2020. После встречи с Бахрейном сборная Украины также планирует спарринги с командами Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).