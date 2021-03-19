Спорт

15:12 19.03.2021

Зеленский назначил стипендии двум спортсменам по неолимпийским видам спорта и их тренерам - указ

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Зеленский назначил стипендии двум спортсменам по неолимпийским видам спорта и их тренерам - указ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил президентские стипендии выдающимся спортсменам по неолимпийским видам спорта и их тренерам.

Соответствующий указ №105/2021 "О назначении стипендий президента Украины для выдающихся спортсменов Украины по неолимпийским видам спорта и их тренерам" опубликован на сайте президента в пятницу, 19 марта.

Согласно документу, стипендии в размере 9-ти прожиточных минимумов для трудоспособных лиц назначены чемпионам мира 2020 года по борьбе самбо Владиславу Рудневу и Анастасии Шевченко.

Стипендии в размере 4,5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц назначены их тренерам Александру Бакшеневу и Вадиму Рогачу.

Теги: #зеленский #стипендии #спорт
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