Матчи отборочного турнира ЧМ-2022 Украина-Финляндия и Украина-Казахстан перенесены из Львова в Киев

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола (УАФ) принял решение, согласно которому домашние поединки сборной Украины с Финляндией 28 марта и Казахстаном 31 марта в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года пройдут в Киеве на НСК "Олимпийский" в связи с ухудшением эпидемической обстановки во Львове.

Как сообщается на сайте УАФ в среду, такое решение исполком принял, "рассмотрев информацию об ухудшении эпидемической обстановки и вероятном принятии уполномоченными государственными органами власти решения о введении "красной зоны" карантина в г.Львов, который был определен исполнительным комитетом УАФ местом проведения матчей отборочного этапа чемпионата мира-2022 между национальными сборными командами Украины и Финляндии и Украины и Казахстана".

Также при принятии решения были учтены предложения ООО "УАФ Маркетинг" и тренерского штаба национальной сборной команды Украины по альтернативному месту проведения матчей отборочного этапа чемпионата мира-2022, говорится в сообщении.