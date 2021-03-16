Спорт

14:14 16.03.2021

Стадиону "Арена Львов" предлагают присвоить имя Степана Бандеры

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Стадиону "Арена Львов" предлагают присвоить имя Степана Бандеры

Депутаты Львовского областного совета поддержали обращение в Кабинет министров Украины и Министерству молодежи и спорта Украины о присвоении стадиону "Арена Львов" имени Степана Бандеры.

"Депутаты "Европейской солидарности" предлагают присвоить стадиона "Арена Львов" имя Степана Бандеры. Депутаты Львовского областного совета от фракции "Европейская солидарность" инициируют обращение к Кабинету министров Украины и Министерству молодежи и спорта Украины о присвоении стадиона "Арена Львов" имени Степана Бандеры. Обращение зачитала Соломия Риботицкая", - сообщает пресс-служба "Евросолидарность Львов" в Facebook со ссылкой на депутата облсовета фракции Ольги Березюк.

По ее словам, обращение к Кабинету министров поддержали 68 депутатов.

 

Теги: #львов #бандера #стадион
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