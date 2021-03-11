Спорт

12:51 11.03.2021

Арбитр и организаторы матча "Львов"–"Колос" получили предупреждение за несоблюдение языкового законодательства

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Арбитр и организаторы матча "Львов"–"Колос" получили предупреждение за несоблюдение языкового законодательства

Комитет по этике и честной игре Украинской ассоциации футбола (УАФ) вынес предупреждение арбитру и организаторам матча 15-го тура украинской футбольной премьер-лиги "Львов"–"Колос" за несоблюдение требований языкового законодательства, сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

"Уполномоченному по защите государственного языка для рассмотрения и принятия решения в пределах компетенции были переданы материалы проверки, проведенной Комитетом по этике и честной игры УАФ, инцидента, который имел место во время матча 15-го тура Украинской премьер-лиги ФК "Львов" (Львов) - ФК "Колос" (Ковалевка) при участии уже экс-тренера львовян Виталия Шумского и четвертого арбитра матча Николая Кривоносова", - говорится в сообщении пресс-службы языкового омбудсмена.

Отмечается, что по результатам проверки, проведенной Комитетом по этике и честной игры УАФ, было установлено, что четвертый арбитр матча действительно не общался на государственном языке в соответствии с требованиями ст.34 закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". В связи с этим арбитру и организаторам соревнований Комитет вынес предупреждение и напомнил о необходимости неукоснительного соблюдения требований языкового законодательства.

В то же время, по информации УАФ, "единственным и непосредственным основанием предупреждения главного тренера ФК "Львов" Шумского было систематическое проявление несогласия с решением бригады арбитров матча, что является нарушением правил игры IFAB".

Как сообщалось, ранее уполномоченный по защите госязыка просил председателя Украинской ассоциации футбола Андрею Павелко предоставить объяснения о возможной языковой дискриминации во время футбольного матча 15-го тура УПЛ "Львов" – "Колос".

Теги: #язык #предупреждение #футбол
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