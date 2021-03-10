Спорт

17:35 10.03.2021

Томас Бах переизбран президентом Международного олимпийского комитета

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Томас Бах переизбран президентом Международного олимпийского комитета

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах избран на новый срок, сообщает пресс-служба МОК в среду.

"Я благодарен за доверие, которое оказано мне", - сказал Бах.

Немец Бах избран на новый четырехлетний срок и будет руководить МОК до 2025 года. Его кандидатура была единственной на выборах, итоги которых утвердила 137-я сессия МОК.

Олимпийский чемпион 1976 года по фехтованию на рапирах Бах возглавил МОК в сентябре 2013 года.

Теги: #бах #олимпиада #мок
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